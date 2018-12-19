19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
İznik´e 5 kilometre uzaklıkta şeftali bahçelerinin tam ortasında yer alan Roma dönemi mezar anıtı obelisk, ihtişamı ile görenleri şaşırtıyor.
DHA'nın haberine göre üç yüzeyli, yukarıya doğru yükselen ve birbiri üzerine demir kamalarla oturtulmuş beş beyaz mermer bloktan oluşan anıta, bundan dolayı `dikilitaş´ ismi verilmiş. Anıtın geniş olan birinci taşı üzerindeki Grekçe kitabede; "C.Cassius Philiscus, C.CassiusAsklepiodotus'un oğlu, 83 yıl yaşadı" yazılı.
ALMAN ARKEOLOG İNCELEDİ
İznik´in tarihi üzerinde araştırma yapmak için gelen Almanya Kültür Bakanlığı´nda görevli arkeolog Karen Sperlıng yaptığı açıklamada, "İznik, tarihi olarak çok ünlü bir yer. Yurt dışında da biliniyor. Özellikle dikilitaşı görmek için geldim. Öğrencilik yıllarımdan beri burayı merak ediyordum. Gördüğüm manzaradan ise hoşlanmadım. Böylesine bir eser hiç iyi korunmamış ve tanıtımı da yeterince yapılmıyor. Buraya daha fazla turist gelmeli. Burası güvenli korunmuyor. Bu eser ve bu bölge daha çok tanıtılırsa dünyanın da ilgisini buraya çekeceğine eminim. Dünya üzerinde böyle üst üste dizilmiş taş eserlere çok az rastlanır" diye konuştu.
`KADERİNE TERK EDİLMİŞ´
Turizm rehberi Şerif Karataş ise "Bursa´ya gelen her yabancı turist İznik dikilitaşı çok merak ediyor. Bunun altında mezar odası da var. Tam bir şaheser ama kaderine terk edilmiş durumda. Burası bir açık hava müzesi olmalı" dedi.
`AVCILAR BU TAŞA ATEŞ EDİYORDU´
Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk ise "Milattan sonra 1'inci yüzyılın en önemli eseri ile karşı karşıyayız. Üç yüzlü bir dikilitaş dünyada başka bir örneği olmayan bir taş. Piramitlerden esinlenerek yapılmıştır. Bu bir anıt mezardır. Bunun altında oda mezarı vardır. 2008´de kaymakam Hüseyin Avcı tarafından burası kamulaştırıldı ve eser tamamıyla ortaya çıkarıldı. Buraya halk arasında Dikilitaş, Beştaş ve Nişantaşı da denir. Nişantaşı denmesinin sebebi arazide ava çıkan avcılar bu taşa ateş etmişlerdir. Anıtın üzerinde bu saçma izleri de görülebilir. Burada bir altıncı taş daha olduğu ve üzerinde Zeus kartalı olduğu tahmin ediliyor. Bu anıt depremlere ve doğa şartlarına direnerek ayakta kalmaya çalışıyor" dedi.
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