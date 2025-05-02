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        Haberler Gündem Çevre İznik Gölü'nde kaçak avcılara para cezası | Son dakika haberleri

        İznik Gölü'nde kaçak avcılık yapan 13 kişiye para cezası

        Bursa'da, İznik Gölü'nde kaçak avcılık yapan 13 kişiye, 164 bin lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:02
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        İznik Gölü'nde kaçak avcılara para cezası
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        Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'nca, usulsüz su ürünleri ve kara avcılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında 15 Mart-30 Nisan tarihlerinde İznik Gölü'nde denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, usulsüz ve kaçak avcılık yapan 13 kişiye, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçunda toplam 164 bin 595 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaçak avcılardan canlı olarak ele geçirilen 350 kilogram levkit, 172 kilogram akbalık ve 85 kilogram sarı sazan yeniden göle bırakıldı. Denetimlerde, 3 bin 300 metre misina ağı da ele geçirildi.

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