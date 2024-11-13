Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmit Körfezi'nden 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı | Son dakika haberleri

        İzmit Körfezi'nden 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı

        İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmasında 92 hektarlık alandan 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı. Körfezde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan 3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3,8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 17:05 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Körfez kurtulacak mı? 1 milyon metreküp çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" doğrultusunda 2 Mayıs 2023'ten bu yana İzmit Körfezi'nin doğu yakasında dip çamuru temizliği yapılıyor.

        İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan projenin 1. etabı yıl sonunda tamamlanacak. Şimdiye kadar körfezdeki 92 hektarlık alandan toplam 1 milyon metreküp çamur çıkarıldı. 3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3,8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek.

        Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan 1. etap kapsamında 125 hektarda 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenecek. İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamuru toplamda 3 bin 500 geotekstil tüpte toplanarak kurutulacak, projenin geldiği noktada ise 1031 tüpte çamur kurutuldu.

        Çalışmalarına başlanan 2. etap kapsamında da 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesi hedefleniyor. 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan 2. etap temizlik çalışmalarının ardından 3. etap çalışmaları başlayacak. Projenin tamamlanmasının ardından İzmit Körfezi'nin zamanla "tertemiz akvaryum" görünümüne kavuşması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir Körfezi
        #temizlik çalışması
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        First lady Elonia
        First lady Elonia
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Habertürk Anasayfa