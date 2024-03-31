İzmir Urla Belediyesi hangi partide? İzmir Urla Belediye başkanı kimdir? İzmir Urla Belediye başkan adayları
İzmir Urla Belediyesi hangi partide? İzmir Urla Belediye Başkanı kimdir? İzmir Urla Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Urla Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Urla Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Urla yerel seçim sonuçları..
İzmir Urla BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Urla Belediye Başkanlığını 28104 alınan oy ve %67.49 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı İbrahim Burak Oğuz kazanmıştır.
Urla Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %67.49
Adalet ve Kalkınma Partisi %25.44
İYİ Parti %4.76
Türkiye Komünist Partisi %1.16
Vatan Partisi %0.36
Saadet Partisi %0.31
Demokrat Parti %0.22
Demokratik Sol Parti %0.20
Bağımsız %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi %0.07
İzmir Urla BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİTARKAN BAKIRLI - AK Parti İzmir Urla Belediye Başkan Adayı SELÇUK BALKAN - CHP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı ERTUNÇ TEZCAN - İYİ Parti İzmir Urla Belediye Başkan Adayı JÜLİDE GENÇER - MEMLEKET İzmir Urla Belediye Başkan Adayı AYŞE GÜL BATIGÜN - VATAN İzmir Urla Belediye Başkan Adayı OYA KAHRAMAN - DSP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı SUAT ŞAHİN - HKP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı MUSTAFA AKKUŞ - DEVA İzmir Urla Belediye Başkan Adayı ÖZALP TÖR - DP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı SAMET KOÇLU - YENİDEN REFAH İzmir Urla Belediye Başkan Adayı F. BELMA CAMCI - ZP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı GÖKHAN ÇETİN - DEVA İzmir Urla Belediye Başkan Adayı TURHAN GÜRAKSIN - ZP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı ADNAN GÜRCAN DALICI - HKP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı NEJLA SAL - TKP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı DİLAN DAĞ - ANAP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı TUĞBA ÇEKİCİ - TKP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı MEHMET ORAKÇI - SP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı ALİ CAN RÜZGAR - HÜDAPAR İzmir Urla Belediye Başkan Adayı UĞUR KAYA - DSP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı ONUR KUZUCU - HKP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı AHMET ALİ BAŞÇIL - BTP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı SAİM SERİN - DEM Parti İzmir Urla Belediye Başkan Adayı ADEM AYDIN - DEM Parti İzmir Urla Belediye Başkan Adayı AYTEKİN AKTAŞ - TİP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı SERKAN YAŞAR - DEVA İzmir Urla Belediye Başkan Adayı EYYÜP ÇİÇEK - TİP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı İBRAHİM ÇEVİK - HÜDAPAR İzmir Urla Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı RAMAZAN ÖZTÜRK - HÜDAPAR İzmir Urla Belediye Başkan Adayı SEDAT TURAN - DEM Parti İzmir Urla Belediye Başkan Adayı LEVENT UĞUR ASKER - AB İzmir Urla Belediye Başkan Adayı
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