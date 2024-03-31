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        Haberler Gündem İzmir Selçuk Belediyesi hangi partide? İzmir Selçuk Belediye başkanı kimdir? İzmir Selçuk Belediye başkan adayları

        İzmir Selçuk Belediyesi hangi partide? İzmir Selçuk Belediye başkanı kimdir? İzmir Selçuk Belediye başkan adayları

        İzmir Selçuk Belediyesi hangi partide? İzmir Selçuk Belediye Başkanı kimdir? İzmir Selçuk Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Selçuk Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Selçuk Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Selçuk yerel seçim sonuçları..

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        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:29 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:29
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        İzmir Selçuk Belediyesi hangi partide? İzmir Selçuk Belediye başkanı kimdir? İzmir Selçuk Belediye başkan adayları
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        İzmir Selçuk BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Selçuk Belediye Başkanlığını 12572 alınan oy ve %51.54 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Filiz Ceritoğlu Sengel kazanmıştır.

        Selçuk Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Cumhuriyet Halk Partisi %51.54

        Adalet ve Kalkınma Partisi %36.91

        İYİ Parti %10.50

        Saadet Partisi %0.36

        Demokrat Parti %0.30

        Vatan Partisi %0.18

        Demokratik Sol Parti %0.15

        Bağımsız %0.05

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.05

        İzmir Selçuk BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        DAHİ ZEYNEL BAKICI - AK Parti İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL - CHP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı ASLAN SEZGİN - İYİ Parti İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı HAMİT NİŞANCI - MEMLEKET İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı İNCİLAY ESEN - VATAN İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR - BĞMSZ İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı SUAT ŞAHİN - HKP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı MUSTAFA AKKUŞ - DEVA İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı BERKANT İNCEKARA - DP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı CELALETTİN ÇINAR - HÜDAPAR İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı CENK CEM ŞAHİN - ZP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı HALİL BUDAK - Gelecek Partisi İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı ENGİN ŞENGÜLER - ABP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı ADNAN GÜRCAN DALICI - HKP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı ALİ DEĞER - MP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı MEHMET KESKİN - OCAK İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı ŞERİFE ŞULE ÜNLÜ - DSP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı AYŞE CEREN YAZICI - TKP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN GÜNAYDIN - SP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı FERHAT GÜRKAN - EMEP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı KAMİL PINAR - MP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı ERDEM ÇONKARA - BTP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı SERKAN ESEN - ZP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı AYŞE ÖZDAMAR - DEM Parti İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı EDA YAZGAÇ DEMİRAYAK - YENİDEN REFAH İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı RABİA BEYAZ - DEVA İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı UĞUR FIRAT - TİP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı İBRAHİM ÇEVİK - HÜDAPAR İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı ERKAL GÜNEL - SOL PARTİ İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı ŞÜKRÜ TUNÇDELEN - ANAP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı LEVENT UĞUR ASKER - AB İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı

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