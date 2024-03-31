İzmir Menemen Belediyesi hangi partide? İzmir Menemen Belediye başkanı kimdir? İzmir Menemen Belediye başkan adayları
İzmir Menemen Belediyesi hangi partide? İzmir Menemen Belediye Başkanı kimdir? İzmir Menemen Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Menemen Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Menemen Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Menemen yerel seçim sonuçları..
İzmir Menemen BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Menemen Belediye Başkanlığını 55136 alınan oy ve %53.29 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Serdar Aksoy kazanmıştır.
Menemen Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %53.29
Adalet ve Kalkınma Partisi %44.16
Saadet Partisi %0.99
Bağımsız %0.67
Demokrat Parti %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi %0.31
Vatan Partisi %0.25
Bağımsız Aday %0.04
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