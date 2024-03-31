İzmir Karabağlar Belediyesi hangi partide? İzmir Karabağlar Belediye başkanı kimdir? İzmir Karabağlar Belediye başkan adayları
İzmir Karabağlar Belediyesi hangi partide? İzmir Karabağlar Belediye Başkanı kimdir? İzmir Karabağlar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Karabağlar Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Karabağlar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Karabağlar yerel seçim sonuçları..
İzmir Karabağlar BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığını 156434 alınan oy ve %54.00 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Muhittin Selvitopu kazanmıştır.
Karabağlar Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %54.00
Adalet ve Kalkınma Partisi %42.59
Saadet Partisi %1.64
Demokrat Parti %0.80
Türkiye Komünist Partisi %0.41
Vatan Partisi %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi %0.20
Bağımsız %0.21
İzmir Karabağlar BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİMEHMET SADIK TUNÇ - AK Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı EMİNE HELİL İNAY KINAY - CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı GÖKHAN UZUN - İYİ Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı HATİCE ÇEVİK YALLI - MEMLEKET İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı ABDULLAH KARŞILAYAN - VATAN İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı SEDAT ATAK - DSP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı BAKİ GİNİGEN - HÜDAPAR İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı ZEKİ KOÇAK - MP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı AHMET NEDİM TURBİL - DP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı EVREN ŞAHİN - YENİDEN REFAH İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı SEDAT ÜZEN - ZP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı ABDULLAH KAYA - DEVA İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı COŞKUN ATİKOL - OCAK İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı BUSE KAYAN - HKP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı ERGÜN BOYACIOĞLU - MP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı AYŞEN KILINÇ - ANAP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı ADEM DİLLİ - TKP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı MÜMİN BAŞTÜRK - SP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı YAKUP ÇEVİK - HÜDAPAR İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı ALİ ŞENOL - DP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı SEFA PİŞKİN - MP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı FURKAN MERCAN - BTP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı OZAN HASAN YILDIRIM - DEM Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı ÖZLEM AYDINALP - DEM Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı BAYRAM BABATUTMAZ - TİP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı SALİH KUTLU - ADP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı ÖZGÜR CİHAN TURAN - Gelecek Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı EMRULLAH KAPAR - HÜDAPAR İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı ERKAL GÜNEL - SOL PARTİ İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı AYŞE FİDAN - ANAP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı
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