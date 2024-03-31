İzmir Bornova Belediyesi hangi partide? İzmir Bornova Belediye başkanı kimdir? İzmir Bornova Belediye başkan adayları
İzmir Bornova Belediyesi hangi partide? İzmir Bornova Belediye Başkanı kimdir? İzmir Bornova Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Bornova Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Bornova Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Bornova yerel seçim sonuçları..
İzmir Bornova BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Bornova Belediye Başkanlığını 152843 alınan oy ve %57.56 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mustafa İduğ kazanmıştır.
Bornova Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %57.56
Adalet ve Kalkınma Partisi %38.28
Saadet Partisi %1.28
Demokratik Sol Parti %0.88
Büyük Birlik Partisi %0.66
Türkiye Komünist Partisi %0.52
Demokrat Parti %0.41
Bağımsız %0.43
Vatan Partisi %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi %0.13
İzmir Bornova BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİCEVDET ÇAYIR - AK Parti İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı ÖMER EŞKİ - CHP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı UĞUR URAY - İYİ Parti İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİ ARTUNCA - MEMLEKET İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı ZUHAL OF - VATAN İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı FURKAN UYSAL - BĞMSZ İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı BİRSEN ADEKA - HKP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı MUHAMMET YILMAZ - DEVA İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı MEHMET DÜŞÜNCELİ - TKP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı HASAN CEYLAN - SP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı ORHUN BENLİCAN - ZP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı BARAN KÖSEOĞLU - TİP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı COŞKUN ATİKOL - OCAK İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı SEVİNÇ BAYSAL - BTP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı EMİR ALKIN TUNCAY - MP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ÇELİK - DEM Parti İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı SERAP İLTER - DSP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı ADEM ÖZTÜRK - BTP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı MUSTAFA BEKAR - SP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı HASAN CANYILDIRAN - OCAK İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK - EMEP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı SAKİ GÖK - DEM Parti İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı BİLAL YILMAZ - AB İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı BELGİN ÇİÇEKSEVER - ZP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı OSMAN KOCATÜRK - DP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı BUSE NUR TAŞKIRAN - AP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı ÖMER KARASU - YENİDEN REFAH İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı VEDAT AKİZ - HÜDAPAR İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı
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