İzmir Bayındır Belediyesi hangi partide? İzmir Bayındır Belediye başkanı kimdir? İzmir Bayındır Belediye başkan adayları
İzmir Bayındır Belediyesi hangi partide? İzmir Bayındır Belediye Başkanı kimdir? İzmir Bayındır Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Bayındır Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Bayındır Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Bayındır yerel seçim sonuçları..
İzmir Bayındır BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Bayındır Belediye Başkanlığını 15846 alınan oy ve %58.03 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Uğur Demirezen kazanmıştır.
Bayındır Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %58.03
Cumhuriyet Halk Partisi %40.55
Bağımsız Aday %1.97
Bağımsız %0.56
Vatan Partisi %0.34
Saadet Partisi %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi %0.19
İzmir Bayındır BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİUĞUR DEMİREZEN - AK Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı DAVUT SAKARSU - CHP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı KENAN GÖKÇEN - İYİ Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı ALİ SAİP ERİŞEN - MEMLEKET İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı MEHMET KERET - VATAN İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı ERSİN DOĞAN - BĞMSZ İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı İSLAM ASLAN - HÜDAPAR İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı ŞÜKRÜ CEBECİ - MP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı SÜLEYMAN EREKOĞLU - DP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı YUNUS ŞANİ - HÜDAPAR İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı ORHUN BENLİCAN - ZP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı BURCU MUZAFFER YERELİ - DEVA İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı COŞKUN ATİKOL - OCAK İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı SEVİNÇ BAYSAL - BTP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı MAHMUT KOÇ - SP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ÇELİK - DEM Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı CEM KARAPO - DSP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı ELİF DOĞAN ÇİFTÇİ - TKP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı FATMA DÜNDAR - SP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı YAVUZ AYNACI - DP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı AYSUN SERBEST - HKP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı HALİL TANI - BTP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı CEMİL ARAS - ZP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı ROJDA TANMAN - DEM Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı MUAMMER SARIBAŞ - YENİDEN REFAH İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı HASAN KAMİL ŞENSES - DEVA İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı
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