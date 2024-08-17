İzmir orman yangını son durumu Bakan Yumaklı açıkladı! 18 Ağustos İzmir Karşıyaka orman yangını söndürüldü mü, yangın neden çıktı?
İzmir yangını son dakika gelişmeleri ile gündeme geliyor. İzmir Karşıyaka Yamanlar Karatepe mevkisinde başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Karşıkaya'da başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının çıkış nedenini açıkladı Geçtiğimiz yıl yaşanan devasa yangınlardan sonra bu yıl her orman yangınına daha dikkatli bakılıyor. Peki 18 Ağustos İzmir orman yangını söndürüldü mü, yangın neden çıktı, son durum ne?
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İzmir yangını birçoğumuzu korkuttu. Karşıyaka ilçesinde başlayan yangın rüzgarın şiddetini arttırmasıyla yerleşim yerlerine ulaşmıştı. 3 gündür devam eden yangında bölgedeki acı tablo, gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar, dronla havadan görüntülendi. Peki 18 Ağustos İzmir orman yangını söndürüldü mü, yangın neden çıktı?
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İZMİR YANGIN SON DURUM NE?
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları 3’üncü günde de devam ediyor. Alevlerin söndürüldüğü bölgedeki acı tablo, havadan dronla görüntülendi.
Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos akşamı çıkan yangın, rüzgarın de etkisiyle yayıldı.3 gündür devam eden yangında yerleşim yerleri de etkilendi. 4 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel alevlere müdahale etti. Yangında 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Yangının 3’üncü gününde bölgedeki acı tablo, gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar, dronla havadan görüntülendi.
İZMİR YANGINI NEDEN ÇIKTI?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının 3 kişinin yaktığı piknik ateşinden kaynaklandığını açıkladı
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TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI’DAN ORMAN YANGIN AÇIKLAMASI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde şu an itibariyle 6 aktif yangın olduğunu ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yumaklı uluslararası çağrıyı gerektirecek bir husus olmadığını belirtti. Bakan Yumaklı, "Bizi en çok meteorolojik şartlar oluşturuyor. Düşük nem ve yüksek sıcaklıkla uyarısını söylemiştim. Bir kibrit bile çakmamalarını, izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını özellikle rica ediyorum" dedi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına ilişkin son bilgileri aktardı.
Bakan Yumaklı şunları söyledi:
"Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Bolu Göynük, Karabük Ovacık ve Manisa Gördes'te enerji düşürüldü. Bu gece bunları bitirmek için arkadaşlar fedakarca müdahale ediyorlar. Yeni bir yangın çıkmazsa biz bu yangınlara konsantre olarak öncelik vereceğiz.
Bizi en çok meteorolojik şartlar oluşturuyor. Düşük nem ve yüksek sıcaklıkla uyarısını söylemiştim. Bir kibrit bile çakmamalarını, izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını özellikle rica ediyorum.
Bu yangınların söndürülmesiyle ilgili bizlerin kabiliyeti, kapasitesi, hava gücü, yerde arkadaşlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın hassasiyeti olmazsa başaramayız. Yangınla mücadelede en büyük şey yangın çıkmamasını sağlamaktır.
Bütün yangınların tamamında can kaybı yok. Yanan alanlarda yaşayan canlıların yok olması, etkilenmesi kimsenin arzu etmediği bir şey. Bunlar için çok üzgünüz. İnsanlar canların böyle yok olmasını istemez.
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9 km'lik bir hat oluştu. Açık alanlar var. Sadece orman alanları yok. Her şey bittikten sonra bizim orman teşkilatımız etkilenen alanları bildirecek. Etkilenen alan yanan alan değildir. Bunlarla ilgili kesin olarak arkadaşlarımız açıklıyor."
"TEDİRGİN EDECEK HUSUS SÖZ KONUSU DEĞİL"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar bölgesindeki orman yangınının enerjisinin düşürüldüğünü belirterek, "Halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil." dedi.
Yamanlar Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.
Yumaklı, önceki gün ve dünden devam eden yangınlar olduğunu ifade ederek, "Orman yangınlarının 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var." dedi.
İzmir Ödemiş ve Aydın Didim'deki yangınların kontrol altında olduğunu kaydeden Yumaklı, Bolu Göynük yangınının enerjisinin düşürüldüğünü, arazi yapısının çok sarp olması nedeniyle müdahalenin zorluklarla yürüdüğünü söyledi. Duman nedeniyle görüş alanının düştüğünü belirten Yumaklı, "Bir süre böyle devam edecek, arkadaşlar söndüre söndüre ve soğuta soğuta devam edecekler." dedi.
Yumaklı, Karabük Ovacık ve İzmir Yamanlar'daki yangınların da enerjilerinin düşürüldüğünü dile getirdi.
"ETKİLENEN ALAN 1600 HEKTAR"
Yamanlar Sancaklı Mahallesi yakınında dik vadiler ve sarp alan olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şu bilgileri verdi:
"Oraya hava araçları müdahale edemiyor. Karadan arkadaşlarımız bütün gece boyunca müdahaleleri yaptılar. Şu anda orası devam ediyor. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Duman tespit ediyorsunuzdur, küller geliyor. Bu dumanın bir bölümü hemen yakınımızdaki Büyükşehir Belediyesinin çöp aktarma tesisi ile alakalı ve onun etrafındaki 1-2 bina, onların dumanı geliyor şehre. Yani halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil. İzmir Yamanlar için söylüyorum, etkilenen alan, bunun içerisinde kırsal alanlar, açık alanlar var, orman alanından bahsetmiyorum. Komple etkilenen alan yaklaşık 1600 hektar civarında. Bunun ne kadarının orman alanı olduğu ve ne kadarı hasar gördüğünü arkadaşlarımız bilahare açıklayacaklar. Halihazırda 2 uçak ve 11 helikopter müdahale etmeye devam ediyorlar."
"ULUSLARARASI ÇAĞRIYI GEREKTİRECEK DURUM YOK"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususun olmadığını söyledi.
Yamanlar Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, Muğla Milas'taki yangının enerjisinin düştüğünü ve muhtemelen gün içinde bununla ilgili güzel haberi paylaşacaklarını dile getirdi.
Yumaklı, Aydın Bozdoğan'da dün başlayan yangının rüzgarın şiddetiyle çok kısa zamanda yayıldığını belirterek, "Arkadaşlarımız müdahale etmiş olmasına rağmen onları da aşarak gitti hep ama gece hem rüzgarın düşmesi hem de nemin bir miktar yani yüzde 10'un üzerine çıkmasıyla arkadaşlar müdahale ettiler ve yangının yayılma ile alakalı gidiş yönünü tuttular. Şimdi geriye doğru kapata kapata gidiyorlar ancak o yoğun enerjiyle başladığı için başlangıç noktasında halihazırda bir güçlük var. Yangın kendisini tekrar kuvvetlendirmek istiyor." diye konuştu.
Yangının şu an için herhangi bir yerleşim yerine tehdidinin bulunmadığını kaydeden Yumaklı, ekosistemde insanlarla aynı dünyayı paylaşan canlıların etkilenmesinin dışında herhangi bir can kaybının olmadığını ifade etti.
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Yumaklı, gece boyunca yangınların yanı sıra dezenformasyonla da mücadele ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:
"Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. Bu da enteresan, insan ülkesine bunu niye yapar? Uluslararası çağrılar var mesela. Bizim uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok ki. Bu, neden yapılıyor? Panik oluşturmak için yapılıyor maalesef. Lütfen bizim, ilgili arkadaşların, valiliklerin açıklamalarını baz alın. İkincisi de başka tarihler, başka ülkeler, başka şehirlerdeki yangınlar sanki İzmir yangınıymış gibi servis edildi yani organize kötülük demekten başka aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Buradan tekrar bütün vatandaşlarımızdan bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini özellikle rica ediyorum."
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