İzmir ve Manisa'da 'Akbaba' operasyonu: 9 tutuklama

DHA

İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçesi ile Manisa'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Akbaba' isimli operasyonda gözaltına alınan, aralarında adliyede görevli Sulh Hukuk Satış Müdürü S.C ve zabıt katibi A.Y.'nin bulunduğu 18 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. S.C. ve A.Y.'nin, adliyedeki önemli ihale dosyalarını suç örgütüne önceden haber verdikleri, örgütün de ihaleye katılacaklara baskı ve tehdit uygulayarak çekilmelerini sağlayıp, ihaleleri aldıkları öğrenildi. 18 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol, 3'ü ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Ödemiş ve Tire ilçelerinde 'ihaleye fesat karıştırma' başta olmak üzere 'silahlı tehdit', 'darp', 'kasten yaralama', 'nitelikli yağma', 'şantaj' gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Hiyerarşik yapılanmış, aile tipi mafya şeklinde örgütlenmiş, suç işlemeyi sürekli hale getirmiş ve bu suçları işlemek için elverişli malzemelere sahip olduğu tespit edilen K.A.'nın liderlik ettiği suç örgütüne yönelik operasyona 'Akbaba' adı verildi. Operasyona, 54 ekip halinde toplam 135 personel katıldı. İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçeleri ile Manisa'daki toplam 24 ev, 5 iş yeri ve 16 araca yapılan eş zamanlı baskınlarda; 3 tabanca, 4 tüfek, çok sayıda mermi ve av tüfeği kartuşu, bir miktar kokain ve esrar, çeşitli isimler adına düzenlenmiş çok sayıda senet, imza beyannamesi, tapu örneği, çek, makbuz ve çeşitli doküman ele geçirildi. Operasyonda, aralarında Ödemiş Adliyesi'nde görevli Sulh Hukuk Satış Müdürü ve zabıt katibinin de bulunduğu 18 şüpheli, gözaltına alındı.

İHALE BİLGİLERİ ADLİYEDEN GİTMİŞ

Operasyonda yeni detaylar da ortaya çıktı. Gözaltında bulunan, Ödemiş Adliyesi'nde görevli Sulh Hukuk Satış Müdürü S.C. ve zabıt katibi A.Y.'nin, adliyedeki önemli ihale dosyalarını suç örgütüne önceden haber verdikleri öğrenildi. Bu bilgileri alan örgüt üyelerinin de ihaleye katılanların kimliklerini deşifre edip, ihaleye girecek olan kişilere baskı ve tehdit uygulayarak çekilmelerini sağlayıp, ihaleleri aldıkları belirtildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü savcılık ifadesinin ardından 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan L.A. ve C.A.'nın Ödemiş Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.