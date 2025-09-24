Habertürk
        İzmir su kesintisi: 24 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İzmir su kesintisi: 24 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kent genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında su kesintisini duyurdu. 24 Eylül'de İzmir'de kendi mahalle ve sokaklarında su kesintisi yaşayan vatandaşlar İZSU'nun resmi sayfası üzerinden planlı kesinti sorgulaması yapıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 24 Eylül İzmir su kesintisinden etkilenen ilçeler

        Giriş: 24.09.2025 - 13:27 Güncelleme: 24.09.2025 - 13:31
        • 1

          İzmir su kesintisi güncel olarak İZSU tarafından açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesinti olacağını duyurdu. Peki, İzmir'de sular hangi saat aralığında kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte, detaylar...

        • 2

          İZMİR’DE PLANLI SU KESİNTİSİNİN TARİHİ UZATILDI

          İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü uygulanan su kesintileri, 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

          Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe olmak üzere 12 ilçede 2 günde 1 olarak uygulanmaya devam edecek.

          İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 19, 21, 23, 25, 27, 29 Eylül'de, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 20, 22, 24, 26, 28, 30 Eylül'de saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.

          İZMİR’DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

          BERGAMA ERTUĞRUL, İNKILAP 24.09.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ERTUĞRUL VE İNKILAP MAHALLELERİNDE YAKLAŞIK 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

          BORNOVA EVKA 4 24.09.2025 saat 10:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 1029 sokak içinde meydana gelen branşman arızası sebeniyle kesinti yapılmıştır.

          ÇEŞME MUSALLA 24.09.2025 saat 11:29 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 1066 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

          KARABAĞLAR DOĞANAY, KAZIM KARABEKİR, REFET BELE, REİS, TAHSİN YAZICI, VATAN 4.09.2025 saat 11:47 ile 13:47 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 9180 SK İÇİ

          KARABURUN TEPEBOZ 24.09.2025 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası TEPEBOZ MAHALLESİ'NDE YAPIMI DEVAM EDEN KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ÇALIŞMASI ESNASINDA YÜKLENİCİ FİRMA KAZISINDA OLUŞAN İÇME SUYU ŞEBEKESİ ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN TEPEBOZ MAHALLESİİ ETKİLENECEKTİR.

          KEMALPAŞA YUKARIKIZILCA MERKEZ 24.09.2025 saat 10:47 ile 11:48 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası POMPADA OLUŞAN ELEKTRİK ARZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAŞANACAKTIR.

        • 3

          KINIK DÜNDARLI, YAYAKENT 24.09.2025 saat 11:03 ile 13:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası YAYAKENT MAHALLESİ AKHİSAR BERGAMA YOLU CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YAYAKENT MAHALLESİ VE DÜNDARLI MAHALLESİNDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

          URLA ÇAMLIÇAY, ZEYTİNALANI 24.09.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI TAMİRATI YAPILMAKTADIR.

          URLA BARBAROS, ZEYTİNELİ 24.09.2025 saat 08:01 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ ELEKTRİK ARIZASI KAYNAKLI DEPO SEVİYELERİNDE DÜŞÜKLÜK YAŞANMAKMAKTADIR , YÜKSEK KESİMLER ETKİLENİR.

          İZSU ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI

          İZSU arıza ve kesinti sorgulama ekranından mahalledenizdeki durumu öğrenebilirsiniz.

          İZSU ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI

