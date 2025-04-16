İzmir'in yürüyerek ulaşılabilen doğal güzelliği: Çıfıt Adası
İzmir'de karaya 100 metre uzaklıkta yer alan ve deniz suyu seviyesinin diz boyunda olması nedeniyle yürüyerek geçilebilen Çıfıt Adası, doğaseverleri cezbediyor
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İzmir'de karaya 100 metre uzaklıkta yer alan ve deniz suyu seviyesinin diz boyunda olması nedeniyle yürüyerek geçilebilen Çıfıt Adası, doğaseverleri cezbediyor.
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Seferihisar ilçesindeki ada, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
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Su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle yürüyerek geçilebilen adada herhangi bir yerleşim yeri bulunmuyor.
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Ada başta kuşlar olmak üzere pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.
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Doğal güzelliği ve ana karaya yakınlığıyla dikkati çeken ada, özellikle yaz aylarında yürüyüş yapmak isteyen doğaseverleri kendine çekiyor.
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