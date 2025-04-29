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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!

        İzmir'de, trafikte tartışan iki sürücülerden biri, diğerine aracından inip satırla saldırdı. Kan donduran olay kameraya yansırken, satır darbeleriyle yaralanan sürücü tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 15:16 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:17
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        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
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        İzmir'de olay, dün Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

        SÜRÜCÜYÜ SATIRLA YARALADI

        DHA'daki habere göre araçlarından inerek kavga eden sürücülerden biri, diğerine satırla saldırdı. Sürücü yaralanırken, o anlar cep telefonuyla görüntüledi.

        ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

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        Görüntülerde; sürücünün diğerine satırla saldırdığı, bu sırada çevredekilerin araya girdiği anlar yer aldı.

        YARALI TABURCU EDİLDİ

        Kaçan saldırgan aranırken, yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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