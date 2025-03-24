Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
İzmir'in Çeşme ilçesinde, denizde balık tuttuğu esnada oltası kayaya takılan ve oltayı kurtarmak için suya giren 59 yaşındaki Coşkun Zambaklı, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi
İzmir'de akılalmaz olay Çeşme ilçesine bağlı Şehit Mehmet Mahallesi Pırlanta Plajı bölgesinde meydana geldi.
OLTASI KAYAYA TAKILDI
AA'daki habere ve alınan bilgiye göre, Coşkun Zambaklı (59), Pırlanta Plajı yakınlarında balık tutmaya çalıştığı sırada kayaya takılan oltasını çıkarmak için denize girdi.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ KURTARILAMADI
Denizde boğulma tehlikesi yaşayan Zambaklı'nın denizden çıkamaması üzerine, çevredekiler durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ekiplerce denizden çıkarılan Zambaklı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Coşkun Zambaklı'nın cenazesi, işlemlerinin ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.