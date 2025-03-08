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        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesi bir erkekle buluştu... Kamalı vahşet | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!

        İzmir'de, Suriye uyruklu 19 yaşındaki Abdurrezzak El-Halil, annesini takip edip buluştuğu 39 yaşındaki Hakan Özcan'ı, minibüsten indirip kamayla 13 kez bıçakladı. Özcan, olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:21
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        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
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        İzmir'in Menderes ilçesinde Suriye uyruklu Abdurrezzak El-Halil (19), 4 Mart'ta şüphe üzerine takip ettiği annesinin, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Hakan Özcan (39) ile minibüste buluştuğunu gördü.

        MİNİBÜSTEN İNDİRİP KAMAYLA SALDIRDI

        AA ve DHA'daki habere göre Abdurrezzak El-Halil, bunun üzerine minibüsten indirdiği Özcan'a kamayla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Hakan Özcan, 13 kez bıçaklanarak öldürüldü.
        Hakan Özcan, 13 kez bıçaklanarak öldürüldü.

        Sağlık personeli, 13 kez bıçaklanan Hakan Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, A.H'yi suç aletiyle yakaladı.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Şüphelinin jandarmadaki ifadesinde, Özcan'ı annesiyle görüştüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrezzak El-Halil tutuklandı.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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