İzmir'in Menderes ilçesinde Suriye uyruklu Abdurrezzak El-Halil (19), 4 Mart'ta şüphe üzerine takip ettiği annesinin, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Hakan Özcan (39) ile minibüste buluştuğunu gördü.

MİNİBÜSTEN İNDİRİP KAMAYLA SALDIRDI

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AA ve DHA'daki habere göre Abdurrezzak El-Halil, bunun üzerine minibüsten indirdiği Özcan'a kamayla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Hakan Özcan, 13 kez bıçaklanarak öldürüldü. Sağlık personeli, 13 kez bıçaklanan Hakan Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, A.H'yi suç aletiyle yakaladı. KATİL ZANLISI TUTUKLANDI Şüphelinin jandarmadaki ifadesinde, Özcan'ı annesiyle görüştüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrezzak El-Halil tutuklandı.