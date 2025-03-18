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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberler: 'Yan bakma' cinayeti! Öldüren kavga kamerada | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!

        İzmir'in Buca ilçesinde, 2 grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan ve 23 yaşındaki İsmail Kaan Demirbaş'ın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler yürek yaktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:24
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        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
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        İzmir'de olay, 10 Mart'ta Buca ilçesi Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

        3 GENÇ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail Kaan Demirbaş (23) ile 2 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirbaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

        Yaralanan 2 kişi ise tedavilerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Demirbaş'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

        BİRKAÇ ADIM ATIP, YERE DÜŞÜYOR

        Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında; C.P. (27), İ.A. (19) ve C.K.Ö. (29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin adliyeye sevk edilen C.K.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖLDÜREN KAVGA KAMERADA

        Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, bıçaklanan Demirbaş'ın kanlar içinde kalıp birkaç adım attıktan sonra yere yığıldığı görüldü. Görüntülerde; çevredekilerin yardım etmek için Demirbaş'ın başına toplandığı anlar da yer aldı.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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