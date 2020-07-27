İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Medical Park İzmir Hastanesi işbirliği protokolü imzaladı

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, Türkiye'de en çok tercih edilen 10 vakıf üniversitesinden biri olduklarını söyledi.
Protokolün önemine değinen Aşkar, "Medical Park Hastanesinde görevlendirilmek üzere 57 yeni öğretim üyesinin akademik kadromuza katılması işlemleri sürdürülüyor. Eylül ayından itibaren Tıp Fakültesinde eğitim gören dördüncü sınıftaki 35 öğrencimiz, klinik eğitimlerine İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesinde başlayacak. Bunun yanı sıra Sağlık Bilimleri Fakültemizden 148 öğrencimiz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzdaki 150 öğrencimiz, uygulamalı derslerini Medical Park'ta yapıyor olacak." dedi.
İEÜ Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken ise iş birliğinin tıp alanıyla sınırlı kalmayacağını, birçok alanda ortak çalışmaya başladıklarını aktardı.
Öğrencilerin, hastanenin tüm fiziksel olanaklarından yararlanacağını dile getiren Beken, "2011 yılından bu yana 217 bin 837 hastaya hizmet verdik. Kuruluşumuzdan bugüne yapmış olduğumuz klinik araştırmalarla 4 branşta 10 uluslararası kurumla 40 çalışma yapıldı. Araştırma Geliştirme çalışmalarımız yeni dönemde daha da artacak. Yakın bir tarihte organ nakli operasyonlarına yeniden başlayacağımızın müjdesini de sizlere vermek istiyorum." diye konuştu.
İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba ise hastanelerinin küresel sağlık hizmeti veren bir kurum olma misyonuna bağlı olarak JCI (Uluslararası Akreditasyon Komisyonu) ve EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) gibi uluslararası akreditasyon belgelerine sahip olduğunu anlattı.
İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener de İzmir'in iki güçlü markasının bir araya gelmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.
Konuşmaların ardından protokol imzalandı.
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