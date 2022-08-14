İzmir'de yarım asırlık ağacın kesilmesine tepki

Şemikler Mahallesi 6276 Sokak'ta devam eden yol çalışması kapsamında dün kesilen çam ağacı, belediyeye ait kamyonla götürülürken söküldüğü alan toprak ve taşla kapatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Karşıyaka ilçesinde yol yapımı sırasında yaklaşık yarım asırlık fıstık çamını kesmesi, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

"55 YILLIK AĞAÇTI, ÇOK ÜZÜLDÜK"

Fotoğraf: DHA

Ağacın kesildiğini sonradan öğrendiğini kaydeden Türksal, "Çok üzüldüm. Evladımı kesmiş gibi, o kadar zoruma gitti. 1971 yılından beri buradayım. O zamandan beri duruyor. 50-55 senelik ağaç." ifadelerini kullandı.

Mehmet Avgat da 70 yaşında olduğunu, 53 yıldır Şemikler'de yaşadığını, ağacın çok yaşlı olduğunu söyledi. Avgat, "Camiden çıktıktan sonra arkadaşlar söyledi. 'Kesmişler' dedi ağacı. 'Koca ağacı kesmişler' dedik. Öyle deyince gözlerimiz doldu." dedi.

Belediyenin ağacı kesmesine anlam veremediğini ifade eden Avgat, "Alıp götürülebilirdi. Başka bir yere dikebilirlerdi. İmkanları var onu yapmalarına. Benim ciğerlerim gidiyor. Ciğerlerim mahvoluyor. Belediyenin yaptığı ayıp bir şey." diye konuştu.

Şemikler'de 35 yıldır yaşadığını kaydeden 68 yaşındaki Nesibe Kılıç ise yol yapımında asfalt atıldığı sırada ağacın korunduğunu görerek sevindiklerini ancak daha sonra kesilmesiyle acı yaşadıklarını ifade etti.