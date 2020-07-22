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İzmir'de trafik kazası: 1'i polis 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde bir otomobil ile çarpışan motosiklette bulunan 1'i polis 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi

22.07.2020 - 04:19 | Güncelleme: ABONE OL
izmir
İHA

Edinilen bilgiye göre kaza dün 23.30 sıralarında Gaziler Caddesi üzerinde meydana geldi. Narkotik biriminde görevli olduğu öğrenilen Mehmet Şahin M., iddiaya göre kimliği henüz öğrenilemeyen arkadaşını bırakmak için motosikleti ile yola çıktı.

Polis memurunun yönetimindeki motosiklet, sokaktan çıkarak yolda dönüş yaptığı sırada, Y.E.D. yönetimindeki 35 AHA 808 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle polis memuru Mehmet Şahin M. ve arkadaşı yola savruldu. Bu sırada, otomobil sürücüsü Y.E.D. ise otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI POLİSİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 2 yaralı şahsı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İHA'nın haberine göre; tedaviye alınan yaralılardan polis memuru Mehmet Şahin M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın ardından aracı bırakarak olay yerinden kaçan sürücü Y.E.D. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahsın cezaevinden izinli olarak çıktığı ve ehliyetsiz olduğu iddia edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Y.E.D. yönetimindeki 35 AHA 808 plakalı otomobil sokaktan çıkarak dönüş yaptığı sırada, polis memuru Mehmet Şahin M. yönetimindeki motosiklet otomobile çarpıyor. Ayrıca kaza sonucunda, polis memuru ve arkasında yolcu konumunda bulunan arkadaşının yola savrulduğu da görüldü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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