Yüzlercesi kıyıya vurdu!

Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'daki yaşanan balık ölümleri çevredekileri tedirgin etti. Başta balıkçılar olmak üzere çok sayıda kuş ve farklı hayvan türlerinin barındığı Bakırçay'da kefal, sazan, levrek gibi birçok türdeki balık ölüsü kıyıya vurdu. Tarım alanlarının da sulandığı Bakırçay'da, balık ölüleri nedeniyle pis koku oluşurken, bölgede sinekler de çoğaldı.

İzmir'in Dikili ilçesindeki Bakırçay'da yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. Koku ve artan sineklerle birlikte çevrede tedirginliğe neden olan balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatılması istendi.

İNCELEME ÇAĞRISI YAPILDI

DHA'nın haberine göre, Çandarlı Halk Meclisi üyesi Muhammet Çekiç, geçen haziran ayında Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren ve Bakırçay'da neden olduğu kirlilik nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kömür yıkama-eleme işlemleri yapan bir firmanın faaliyetlerine son verdiğini ancak yine bu yıl benzer bir manzarayla karşı karşıya kalındığını dile getirdi. Çekiç, yetkilileri balık ölümlerinin sebebini incelemeye çağırdı.

Çekiç, fabrika atıklarının yanı sıra Bakırçay'dan tarım arazisi sulayan çiftçiler için suyu belirli bir seviyede tutmak amacıyla deniz tarafına ve ovaya giden doğu koluna set çekilmesinin de ölümlerde etkili olabileceğini söyledi.