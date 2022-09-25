Yüzlercesi kıyıya vurdu!

İzmir'in Dikili ilçesindeki Bakırçay'da yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. Koku ve artan sineklerle birlikte çevrede tedirginliğe neden olan balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatılması istendi.
Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'daki yaşanan balık ölümleri çevredekileri tedirgin etti. Başta balıkçılar olmak üzere çok sayıda kuş ve farklı hayvan türlerinin barındığı Bakırçay'da kefal, sazan, levrek gibi birçok türdeki balık ölüsü kıyıya vurdu. Tarım alanlarının da sulandığı Bakırçay'da, balık ölüleri nedeniyle pis koku oluşurken, bölgede sinekler de çoğaldı.
İNCELEME ÇAĞRISI YAPILDI
DHA'nın haberine göre, Çandarlı Halk Meclisi üyesi Muhammet Çekiç, geçen haziran ayında Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren ve Bakırçay'da neden olduğu kirlilik nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kömür yıkama-eleme işlemleri yapan bir firmanın faaliyetlerine son verdiğini ancak yine bu yıl benzer bir manzarayla karşı karşıya kalındığını dile getirdi. Çekiç, yetkilileri balık ölümlerinin sebebini incelemeye çağırdı.
Çekiç, fabrika atıklarının yanı sıra Bakırçay'dan tarım arazisi sulayan çiftçiler için suyu belirli bir seviyede tutmak amacıyla deniz tarafına ve ovaya giden doğu koluna set çekilmesinin de ölümlerde etkili olabileceğini söyledi.
"BİLİMSEL NEDENLERİ ARAŞTIRILMALI"
Bu olayın ardından deniz tarafındaki setin yıkılacağını duyduğunu ifada eden Muhammet Çekiç, "Yani ölü balıklar, nedenleriyle birlikte denize salınacak. Balık ölümlerinin bilimsel nedenleri araştırılmadan denize salınması, bu denizde yüzen, bu denizden beslenen bizlerin sağlığını da tehdit etmez mi? Bu sularda yaşayan diğer canlılar için tehdit değil mi? Yetkililere soruyorum; 'Seti yık, ölü balıkları denize sal, görüntü yok olsun mu?' diyeceksiniz, yoksa derhal olaya el koyup, süreci aklın ve bilimin gereğince mi yürüteceksiniz?" diye konuştu.
"BİRKAÇ YILDIR SÜREKLİ YAŞANIYOR"
Bölge sağlığı ile ilgili endişesini dile getiren Çekiç, şunları kaydetti: "Setin gerisinde, deniz yönünde balık ölümü yok, ölüm setin önünde. Bakırçay boyunca, gidebildiğim yere kadar set önünde olduğu gibi yoğunlukta olmasa da balık ölümleri var. Bakırçay birçok canlının yanı sıra balıkların yaşadığı, ürediği bir bölge ama ne yazık ki bu alanlarda birkaç yıldır sürekli balık ölümleri yaşanıyor. Geçen yıl bu kolun deniz tarafında çok sayıda balık öldü.
YETKİLİ KURUMLAR ACİLEN HAREKETE GEÇMELİ
Denize kanal açılarak balıklar kurtarılmaya çalışıldı. Yaklaşık bir ay önce Çandarlı Tatil Köyü'nden geçen nehrin yan kolunda da balık ölümleri yaşandı. Oradaki ölümlerin havasızlıktan, oksijen yetersizliğinden olmuş olabileceği varsayılabilir ancak buradaki ölümlerin sadece oksijen eksikliğinden olmadığı, fabrikaların zehirli atıklarının da bu ölümlere neden olması bir olasılıktır. Tüm yetkili kurumlar acilen harekete geçmeli."
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