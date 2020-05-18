Olay, saat 19.00 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesinde Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Park içinde hareketsiz yatan erkeği görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemede cansuz bedenin İsa Çalkacı’ya ait olduğu belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Çalkacı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.