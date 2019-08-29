Karşıyaka ilçesine bağlı Goncalar Mahallesi'ndeki bir evde, bir süredir şehir dışında olduğu öğrenilen eşi Pamuk Koç ile birlikte yaşayan Kemal Koç'tan haber alamayan komşuları ve yakınları, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine söz konusu eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile Koç'un evine girdi. Evde inceleme yapan polis, evin salon kısmında Koç'u hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Herhangi bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Koç'un şüpheli ölümü nedeniyle, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler evde incelemede bulundu.

EŞİ BİR SÜREDİR ŞEHİR DIŞINDA

Kemal Koç'un eşi Pamuk Koç ile birlikte yaşadığı ve eşinin bir süredir şehir dışında olduğu öğrenildi. Koç'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; talihsiz adamın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.