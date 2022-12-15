Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

İzmir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesinde sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenen kişi yaşamını yitirdi

Giriş: 15.12.2022 - 21:07 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü
Sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü
0:00 / 0:00
AA

AA'nın haberine göre, Millet Mahallesi 2538 Sokak'ta ikamet eden Onur Uruş'tan (30) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, Uruş'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Uruş'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Uruş'un anne ve babasıyla yaşadığı, ailesinin tedavi için hastanede bulunduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
İzmir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
İzmir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
10 soruda en yaygın görülen çocuk enfeksiyonları
10 soruda en yaygın görülen çocuk enfeksiyonları
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.