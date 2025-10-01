İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin ekim ayında da süreceğini duyurdu. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede kesintiler devam edecek. Hangi ilçelerde ve mahallelerde, hangi saatler arasında kesinti yapılacağı da belli oldu. Peki, İzmir’de sular ne zaman kesilecek, hangi ilçelerde ve mahallelerde kesinti yapılacak? İşte, İZSU su kesintisi programı ile Ekim 2025 İzmir’de su kesintisi yapılacak ilçeler ve saatler...