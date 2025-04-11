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        Haberler Gündem İzmir'de otoyolda yarışan motosikletlilere 115 bin 589 lira para cezası - Güncel haberler

        Otoyolda yarışan motosikletlilere para cezası

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki otoyolda yarışan 5 motosiklet sürücüsüne jandarma ekiplerince 115 bin 589 lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 00:19 Güncelleme: 11.04.2025 - 00:19
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        Otoyolda yarışan motosikletlilere para cezası
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        Alınan bilgiye göre, İzmir-Orhangazi-Gebze Otoyolu'nda 6 Nisan'da motosiklet yarışı yapıldığı ihbarı üzerine otoyol jandarması tarafından çalışma başlatıldı.

        Otoyoldaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, plakası ve tescil kaydı bulunmayan 5 motosikleti ve sürücülerini tespit etti.

        Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yakalanan 5 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Kişiler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 115 bin 589 lira idari para cezası uygulandı.

        Motosikletler yediemin otoparkına götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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