Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir'de otellere "kaçak göçmen" operasyonu

        İzmir'de otellere "kaçak göçmen" operasyonu

        İzmir'de 35 otele yönelik "Kalkan-15" operasyonu düzenlendi. 40 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda otellere işlem yapılarak para cezası uygulanırken, kaçak göçmenler geri gönderme merkezine gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonların süreceğini belirterek, "Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 09:36 Güncelleme: 17.03.2024 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de otellere "kaçak göçmen" operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen "Kalkan-15" operasyonlarında 35 otele işlem yapıldığını, 40 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Gözümüz düzensiz göçmenleri barındıran konaklama yerlerinin üzerinde. Operasyonlara duraksamadan devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, il göç idaresi müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığının katılımıyla "düzensiz göç" ile mücadele kapsamında, Konak'ın Basmane bölgesinde bulunan 35 otele yönelik "Kalkan-15" operasyonu düzenlendiği bilgisini verdi.

        Operasyonlarda, "düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde otelde konaklama imkanı sağlayan" 35 otele işlem yapılarak para cezası uygulandığını, yakalanan 40 düzensiz göçmenden 39'unun geri gönderme merkezine teslim edildiğini, 1'inin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #kaçak göçmen
        #operasyon
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        ABD'de silahlı saldırı
        ABD'de silahlı saldırı
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Dolmabahçe'de inanılmaz son!
        Dolmabahçe'de inanılmaz son!
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa