Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

İzmir'de miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yeğeninin pompalı tüfekle yaraladığı amcası, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 21.02.2023 - 23:13 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü
Miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Binbaşı Reşatbey Mahallesi'nde ikamet eden Ümit Ölmez (32) ile aralarında miras anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğu öne sürülen yeğeni arasında tartışma çıktı.

Şüpheli yanında getirdiği pompalı tüfekle amcasına ateş açıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Ölmez, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cinayet şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
Cinayet şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
Mağazanın deposundaki yangında 1 kişi öldü
Mağazanın deposundaki yangında 1 kişi öldü
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Borsa günü yatay tamamladı
Borsa günü yatay tamamladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.