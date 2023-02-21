Miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü

Binbaşı Reşatbey Mahallesi'nde ikamet eden Ümit Ölmez (32) ile aralarında miras anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğu öne sürülen yeğeni arasında tartışma çıktı.

Şüpheli yanında getirdiği pompalı tüfekle amcasına ateş açıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Ölmez, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.