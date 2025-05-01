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        Haberler Gündem Çevre İzmir'de mahallenin ortasındaki çöplüğe tepki | Son dakika haberleri

        İzmir'de mahalledeki boş arazide oluşan çöplüğe esnaftan tepki

        İzmir'in Buca ilçesinde, mobilyacı esnafın yoğunlaştığı mahallede oluşan atık yığını, esnafın tepkisine neden oluyor. Bölgede yaşayan esnaf İhsan Akdağ, "Gece gelen damperli araçlar çöpleri bırakıp gidiyor. Gerekli merciler yeterince ilgilenmiyor. 10 gün önce Büyükşehir Belediyesinin araçları geldi, temizlik yaptı ama durum yine aynı" dedi. Mobilyacı Alparslan Salancı ise atıkların zaman zaman yakılması nedeniyle zehirli hava soluduklarını, çevre kirliliğinin ise insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 19:03 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:03
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          İzmir'in Buca ilçesi Seyhan Mahallesi 718 Sokak'ta futbol sahası büyüklüğündeki alanda, atılan plastik, tekstil ürünleri ve moloz nedeniyle atık yığını oluştu.

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          Atık yığınına tepki gösteren esnaf, bölgede artan kirliliğin rahatsızlık verdiğini ifade etti.

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          Bölgede yaşayan esnaf İhsan Akdağ (45), alanın yaklaşık 10 yıl önce amatör spor kulüplerinin maç yaptığı bir futbol sahası olduğunu söyledi.

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          Artık kullanılmayan boş alana çöp atıldığını kaydeden Akdağ, "Daha önce de haber yapıldı ama bir ilerleme sağlanamadı. Gece gelen damperli araçlar çöpleri bırakıp gidiyor. Gerekli merciler yeterince ilgilenmiyor. 10 gün önce Büyükşehir Belediyesinin araçları geldi, temizlik yaptı ama durum yine aynı. Kurban Bayramı'nda buranın halini düşünemiyorum. Her şeyin güzel olmasını umut ediyoruz" dedi.

        • 5

          İhsan Akdağ, arazinin yeşil alan ya da otopark olarak değerlendirilmesini önerdi.

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          Mobilyacı Alparslan Salancı ise atıkların zaman zaman yakılması nedeniyle zehirli hava soluduklarını, çevre kirliliğinin ise insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

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          Salancı, yetkililerin çözüm bulmasını talep etti.

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          Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, mobilyacılar sitesi olarak bilinen bölgedeki arazinin mülkiyetinin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu belirtildi.

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          Ekiplerin uyarılarına rağmen, geceleri bölgeye kaçak sanayi atığının döküldüğü ifade edilerek, arazinin tel örgü ile koruma altına alınması gerektiği kaydedildi.

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