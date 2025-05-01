Artık kullanılmayan boş alana çöp atıldığını kaydeden Akdağ, "Daha önce de haber yapıldı ama bir ilerleme sağlanamadı. Gece gelen damperli araçlar çöpleri bırakıp gidiyor. Gerekli merciler yeterince ilgilenmiyor. 10 gün önce Büyükşehir Belediyesinin araçları geldi, temizlik yaptı ama durum yine aynı. Kurban Bayramı'nda buranın halini düşünemiyorum. Her şeyin güzel olmasını umut ediyoruz" dedi.