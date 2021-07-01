İzmir'de korkutan orman yangını!

DHA

Bergama'nın kırsal Mistaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 18.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, alandan yükselen dumanları gören çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 8 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 45 dakika sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.