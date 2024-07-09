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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de gümrükte rüşvet operasyonu: Gözaltılar var | Son dakika haberleri

        İzmir'de gümrükte rüşvet operasyonu: Gözaltılar var

        İzmir'de Aliağa Gümrük Müdürlüğü ile bazı gümrük müşavirliklerine yönelik rüşvet operasyonu başlatıldı. Operasyonda bazı gümrük memur ve müşavirlerinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:40
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        Gümrükte rüşvet operasyonu: Gözaltılar var
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        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa Gümrük Müdürlüğü'ndeki bazı çalışanların rüşvet alıp, görevi kötüye kullandıkları iddiaları üzerine harekete geçti.

        Bu kapsamda Aliağa Gümrük Müdürlüğü ile bazı gümrük müşavirliklerine, bu sabah operasyon düzenlenip, arama başlatıldı.

        Operasyonda bazı gümrük memur ve müşavirlerinin gözaltına alındığı bildirilirken, operasyonun sürdüğü öğrenildi.

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        #İzmir
        #rüşvet operasyonu
        #GÜMRÜK
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