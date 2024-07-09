İzmir'de gümrükte rüşvet operasyonu: Gözaltılar var
İzmir'de Aliağa Gümrük Müdürlüğü ile bazı gümrük müşavirliklerine yönelik rüşvet operasyonu başlatıldı. Operasyonda bazı gümrük memur ve müşavirlerinin gözaltına alındığı bildirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa Gümrük Müdürlüğü'ndeki bazı çalışanların rüşvet alıp, görevi kötüye kullandıkları iddiaları üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda Aliağa Gümrük Müdürlüğü ile bazı gümrük müşavirliklerine, bu sabah operasyon düzenlenip, arama başlatıldı.
Operasyonda bazı gümrük memur ve müşavirlerinin gözaltına alındığı bildirilirken, operasyonun sürdüğü öğrenildi.