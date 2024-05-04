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        Haberler Gündem İzmir'de elektrik kesintisi: GDZ Elektrik sorgulama ekranı ile 4 Mayıs Cumartesi İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

        İzmir'de elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

        İzmir elektrik dağıtım tedarikçi firmalarından GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. elektrik arıza duyurularını günlük olarak paylaşıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Mayıs Cumartesi günü İzmir'de belirli ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 00:00 Güncelleme: 04.05.2024 - 00:42
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        • 1

          GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. 4 Mayıs Cumartesi günü İzmir'de elektrik kesintisi yaşanabileceğini açıkladı. Yapılan duyuru ile İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi bekleniyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama ekranı...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Mayıs Cumartesi günü İzmir'de farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          İZMİR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

          İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerini aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

          İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

        • 4

          İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI (4 MAYIS 2024)

          TİRE / İZMİR

          Adnan Menderes (PALMİYE gonca Billur Sk. Bursa Demet Cd. Ergenekon Sk. ERTUĞRUL GAZİ Esat Kamil Ertürk Cd. Faik Tokluoğlu Blv. General Nahit Tunasar Sk. Geçit Sk. Harman Sk. Kadife Sk. Mevlana Nadir Süldür Cd. Necip Paşa Cd. RAFET SAYGILI Rasulzade Bulvarı Remzi Güleç Sk. )

          Kesinti ID : 3056798

          Saat : 9:00 - 15:00

          Durum : Planlandı

          Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

        • 5

          KONAK / İZMİR

          Konak ( 871. Sk. 865. Sk. 864. Sk. 863. Sk. 861. Sk. 855. Sk. )

          Kesinti ID : 3056808

          Saat : 0:00 - 6:00

          Durum : Planlandı

          Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

        • 6

          KONAK / İZMİR

          Konak ( 875. Sk. 874. Sk. 873. Sk. 872. Sk. 871. Sk. 864. Sk. Anafartalar Cd. 892. Sk. 885. Sk. 881. Sk. 880. Sk. 879. Sk. 878. Sk. 877. Sk. 876. Sk. )

          Kesinti ID : 3056812

          Saat : 0:00 - 6:00

          Durum : Planlandı

          Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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