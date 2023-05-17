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İzmir'deki bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç öldü

İzmir'de iki grup arasında parkta çıkan bıçaklı kavgada, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 17.05.2023 - 04:12 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de bıçaklı kavga: 17 yaşındaki genç öldü
İzmir'de bıçaklı kavga: 17 yaşındaki genç öldü
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AA

İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, iki grup arasında İnkılap Mahallesi'nde bulunan Şirinyer Parkı'nda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 17 yaşındaki İbrahim Akgül, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheliler M.A. ve A.E'yi gözaltına aldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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