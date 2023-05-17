İzmir'de bıçaklı kavga: 17 yaşındaki genç öldü

AA

İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, iki grup arasında İnkılap Mahallesi'nde bulunan Şirinyer Parkı'nda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 17 yaşındaki İbrahim Akgül, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheliler M.A. ve A.E'yi gözaltına aldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.