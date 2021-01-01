Yeni yılın ilk dakikalarında Mevlana Mahallesi 1701 Sokak'ta uygulama yapan polis ekipleri, Emin Güven idaresindeki 35 AR 9824 plakalı motosikleti durdu. Motosiklet sürücüsünün evraklarını kontrol eden ekipler, uygulama noktasına yaklaşan 35 PIK 01 plakalı otomobilin sürücüsüne de "dur" ihtarında bulundu.
Otomobilin yavaşladığı esnada uygulama noktasına hızla gelen Enver Mutlu idaresindeki X 0923 KA plakalı otomobil, önündeki araca arkadan çarptı. Kazayla hızlanan 35 PIK 01 plakalı otomobil polis memuru Servet Çakır'a, motosiklete ve sonrasında 35 A 74392 plakalı polis aracına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan polis memuru Çakır, olay yerine gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan yabancı plakalı otomobilin sürücüsü, motosiklet sürücüsü ve diğer polisler tarafından yakalandı. AA'nın haberine göre; sürücü Mutlu'nun 110 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polis arabası ve diğer araçlar ile motosiklette hasar oluştu.
Motosiklet sürücüsü Emin Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ekipleriyle konuşurken, hızla yaklaşan bir aracın önündeki otomobile çarptığını söyledi. Çarpmanın etkisiyle diğer aracın da polis memuru ve polis aracına çarptığını anlatan Güven, "Ben polis abiyi kaldırmaya çalışırken bir baktım bize çarpan sürücü kaçıyor. Bende kovalayıp yakaladım. Diğer polis abiler geldi buraya getirdik" dedi.
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