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        Haberler Gündem İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'de 22'si çocuk 55 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 23:17 Güncelleme: 24.10.2024 - 23:17
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        İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22'si çocuk 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Olayla ilgili 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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