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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında soruları yanıtlıyor...

17 Şubat - 3 Mart arası, 18 gün, 402 gün karar alınmış. Tekel sistemi, aşar vergisi kaldırılmış, şeker fabrikalarının kuruluşuna karar verilmiş. 100 yıl önce o günün koşullarında İstanbul işgal altında, Cumhuriyet ilan edilmemiş, Lozan Barış Antlaşması imzalanmamış, tam da bu koşullarda yeni kurulacak devletin iktisat politikalarını geliştirmek üzere sivil bir inisiyatif geliştirmek istiyor Mustafa Kemal Atatürk. Yeni kurulacak devletin iktisat politikalarının belirlenmesi için yola çıkıyor. Çiftçi, işçi, sanayici ve tüccarlar. Tamamen sivil. Onlarla müzakere süreç başlıyor. Muazzam özgüven ve umutla bir araya geliyor insanlar. Anadolu'nun batısı tarumar olmuş. Bu koşullar altında yepyeni Türkiye inşa için yola çıkıyorlar. O günün koşullarında Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar oturup müzakereye başlıyorlar. Biz de aynı yolu izledik. Ağustos'un başından itibaren sanayici, esnaf, tüccarı birleştirdik. Onlar 3 ayrı toplantı yaptılar. Biz onlara bugünün Türkiyesi değil geleceğini planlamayı çalışın dedik. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman atalarımız bambaşka bir Türkiye'yi hayal etmişler. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz ne zaman ortak hayal kurmaya başlayacağız, ortak gelecek kurmaya başlayacağız o zaman aydınlık bir ülkenin inşasına başlamış olacağız.

190 kurumsal temsil bir araya geldi. Aynı masada DİSK Genel Başkanı ile TÜSİAD Başkanı'nı benim iki yanımda oturtarak yaptık biz istişare toplantısını. Artık birbirimizin paçasından çekiştirmekten vazgeçip, elele vermek mecburiyetindeyiz. İnşa edilecek gelecek ortak hayaller kurulursa sürdürülebilir. Öbür türlü çöküyor. Bunu test ediyoruz. Sürdürülebilir gelecek inşa etmenin tek yolu ortak akılla inşa edilen gelecektir. Katılan sivil toplum kuruluşların hangi siyasal düşünceyi taşıdıklarını merak bile etmiyorum. Bugün gençlerin yüzde 86'sının gelecekle ilgili bir hayali yok. İnsanlar geleceğe dair hayal kurmaktan vaz geçmişlerse bu savaş ertesi ikliminden çok daha vahim bir iklimdir. Bizim kongremize katılan tüm paydaşlar 100 önceki atalar gibi büyük bir özgüven ve umutla masaya oturdular. Örneğin çiftçilerde 50'nin üzerinde sivil toplum kuruluşu, kooperatif, birlikler, ziraat odaları var. İşçilerle ilgili 40'ın üzerinde sendika temsilcisi var. Sanayi ve ticarette herkesin temsilcisi vardı. Çok geniş bir birliktelik oluşturuldu. Toplantıların tamamına katıldım. Aldıkları kararların oylamasını yaptık. Cümle cümle oylamasını yapıyoruz. Bir sözcük bazen dakikalarca tartışılıyor. 189 karar, 54 altbaşlık, 51 ilke tespit edildi. Bütün bunları oylamaya sunuyoruz. Yüzde 99'u oybirliğiyle geçti. Birlikte düşünürsek, aramızdaki bağları hatırlarsak sürdürülebilir gelecek inşa edeceğiz.

4 akademisyen masası var. Bu masada çok farklı disiplinlerden akademisyenler var. Bunlar aşağıdaki dört masadan gelen ilke ve kararları her biri kendi disiplini açısından değerlendiriyor. Revizeler yapıyorlar, kavramsallaştırıyorlar. Şu anda iki tanesi bitti. Önümüzdeki iki hafta içinde tarih ve sonrasında inovasyon buluşması yapacağız. 15-21 Şubat arasında işçilerin masasına iletilecek, bu revizyonlar çerçevesinde aldıkları kararı yeniden gözden geçirecek. Sonra da işçilerin kararlarını çiftçilere ve sanayicilere götüreceğiz. Yüzyıl öncesinde örneğin çiftçilerin aldığı karara sanayiciler çekimser kalmış, işçiler ve tüccarlar desteklemiş. Muazzam bir ortak aklı inşa ediyoruz.

9 ayrı forum var eşzamanlı yürüyen. Kadın, göç, gençlik forumu var. Bunlar da bambaşka boyutlarıyla bütün süreçleri takip ederek kendi sözlerini söyleyecek. Örneğin 2 Şubat'ta kadın forumu yapıyoruz. Aynı şeyi Mustafa Kemal de yapmış. Çok açık bir şey var. Geleceği kendi haline bırakırsanız o geliyor zaten ama üstünüzden geçiyor. Bugünün siyasal iklimini bir tarafa bıraktık. Bugünün siyasal ikliminde geleceğin iktisat politikalarını belirlemeye çalışıyoruz.

Sanayiciler şöyle bir karar aldılar. Yanlış hatırlamıyorsam 7 numaralı karardı. Diyor ki, doğaya bıraktığımız kirli karbon ayak izi o kadar büyüdü ki, doğanın yenileme eşiğini aştı. Bu mütekabiliyet dışı koşullar sonuçta gezegenin yok edilmesi tehdidiyle karşı karşıya. Ekoloji ile ekonomi arasında öyle bir bağ kurulmalı ki, bu koşullar ortadan kaldırılsın. Buna dair yasal düzenlemeler yapılsın. Bu ilke karar. Biz hangi siyasal iktidar olursa olsun gelecekte, o siyasal iktidarın ilham alacağı, takip edeceği, örnek alacağı bir çalışmayı ortaya koyuyoruz. Biz bu kararların takipçisi olacağız. Bugünün Türkiyesinde bunu kimse yapmıyor. Biz İzmir olarak bu sorumluluğu hissettik.

Yüzde 86 gelecekle ilgili hayal kurmaktan vazgeçmişse, biz iyi bir yere gitmiyoruz. Asfaltın, köprünün, yolun hepsinin bir yere kadar önemi var. İnsanlar hayallerini kaybetmişlerse, bizim o hayalleri, o geleceği inşa etmemiz lazım. Toplumların da genetik kodları var. Bunlar bizden sonra da var oluyor aslında. Bu toplum baskılara layık değil. Dünyanın en köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir memleketin evlatlarıyız.

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