İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye A Milli Futbol Takımı, dördüncü maçında İzlanda deplasmanında zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Milli Takım, şu ana kadar oynadığı maçlarda 7 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturuyor ve İzlanda engelini de aşmayı hedefliyor. Peki, İzlanda-Türkiye milli mücadelesi hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte İzlanda Türkiye maçı hakkında güncel bilgiler...
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlılar, daha önce 14 kez karşılaştığı İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Bilindiği gibi, iki takım arasında son olarak 9 Eylül'de İzmir'de oynanan maçı ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı. Peki, İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
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İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi İzlanda-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak.
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İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
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MİLLİ MAÇ KADROSU KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (ikas Eyüpspor)
Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)
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Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
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İLK RANDEVU 1980'DE!
İlk olarak 24 Eylül 1980'de, 1982 Dünya Kupası Elemeleri için İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı. Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de ise 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.
İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı. İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.
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