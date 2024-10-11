İzlanda-Türkiye maçı için nefesler tutuldu. Ay yıldızlılar, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda'ya karşı oynanan ilk maçı 3-1'lik skorla kazanmıştı. Grupta liderliği sürdürmek isteyen A Milli Futbol Takımı İzlanda karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı günler kala, İzlanda-Türkiye mücadelesinin tarih ve maç saati gündemdeki yerini aldı. Peki, İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda? İşte detaylar...