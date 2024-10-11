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        Haberler Bilgi Spor İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda, milli maç şifreli mi, şifresiz mi?

        İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçı kapsamında Karadağ'ın ardından İzlanda ile karşı karşıya geliyor. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadelede Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Kritik mücadele öncesinde, futbolseverler için, "İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte UEFA Uluslar Ligi A Milli Futbol Takımı maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 23:39 Güncelleme: 13.10.2024 - 00:05
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        • 1

          İzlanda-Türkiye maçı için nefesler tutuldu. Ay yıldızlılar, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda'ya karşı oynanan ilk maçı 3-1'lik skorla kazanmıştı. Grupta liderliği sürdürmek isteyen A Milli Futbol Takımı İzlanda karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı günler kala, İzlanda-Türkiye mücadelesinin tarih ve maç saati gündemdeki yerini aldı. Peki, İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda? İşte detaylar...

        • 2

          İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

          UEFA Uluslar Ligi İzlanda-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak.

        • 3

          İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

          İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          MİLLİ MAÇ KADROSU KADROSU

          Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (ikas Eyüpspor)

          Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

        • 5

          Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

          Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

        • 6

          ULUSLAR LİGİ B LİGİ 4. GRUP

          1-TÜRKİYE 7 PUAN

          2- GALLER 5 PUAN

          3- İZLANDA 4 PUAN

          4- KARADAĞ 0 PUAN

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