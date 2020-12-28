Her evde bulunan malzemelerle orta çıkan bereketli ızgara köfte tarifi ile karşınızdayım. Şimdiden hepinize afiyet olsun.

Izgara Köfte İçin Gereken Malzemeler:

1 kg dana kıyma

1 adet yumurta

2 adet soğan

4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kekik

Maydanoz

1,5 çorba kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

Yarım ekmek kızartılmış

Izgara Köfte Yapılışı:

Kıymanın içine rendelenmiş ve suyundan arındırılmış soğanı ekleyin.

Robotun içine sarımsak, maydanoz ve ekmeğin bir kısmını koyun

Yarım çay bardağı da su ekleyin.

Kıymanın üzerine bu karışımı aktarın.

Kalan ekmeği de az suyla robottan geçirin.

Kıymaya ekleyin.

Yukarıda saydığım tüm baharatları ve yumurtayı da ekleyin.

En son olarak da bu harcı iyice birbirine geçmesi için 15 dakika yoğurun.

Yoğurduğunuz bu kıymayı 15 dakika dinlendirin.

Dinlenen köfteden, istediğiniz büyüklükte parçalara koparın ve yuvarlayın.

2-3 saat da buzdolabında bekletin.

İster ızgara da ister tavada kızartarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Bu tarifte en önemli püf nota köfte malzemelerini birleştirip, en az 15 dakika iyice yoğurmak.