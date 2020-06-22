Tiroit eksikliği anne karnından itibaren sorun yaratan bir eksikliktir. İyot eksiliği ile guatr ve hipotiroid (tiroid eksikliği) ortaya çıkmaktadır. Vücut, iyot üretemediği için iyot bakımından zengin gıdalar ve iyotlu tuz almak gereklidir. İyot; beyin ve diğer tüm organların düzenli çalışması ve gelişmesi için gerekli olan bir elementtir.
İyot eksikliği belirtileri
Tiroid eksikliğinde Brüksel lahanası, karnabahar, lahana, turp ve şalgam yenmemesi gereken sebzelerdir. İçerisinde bulunan guatrojenler denen antitroit bileşikleri, tiroid bezinde iyot taşınmasını engeller ve iyot yetersizliğinin oluşmasında etken olur.
Gebelik döneminde yaşanan iyot eksikliği nedeni ile erken doğum, kilosuz bebek, doğumsal anomiler ve bebekte hipotioroidi görülme riskine yol açar. Bunun yanında zeka geriliği, konuşma ve işitme bozukluklarına, gelişme geriliğine neden olmaktadır. Büyük çocuklarda zeka geriliği ve IQ da azalmaya etki etmektedir.
İyot eksikliği tedavisi
İyot eksikliğinde doğal kaya tuzu ve deniz tuzu en iyi iyot kaynağıdır. Süt ve süt ürünleri de iyot içermektedir. İyot içeren balık ve deniz ürünleri fayda sağlamaktadır. Günde 2 gram iyotlu tuz kullanmak günlük iyot alımı için yeterli orandır. Ancak sürekli kullanmak gereklidir. Bırakıldığı anda eksiklik ortaya çıkar. İyotlu tuz kapalı yerde saklanmalı, yemekler pişmeye yakın atılmalı ya da ekstradan ilave edilmelidir. Açıkta kalması halinde iyot yok olmaktadır.
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