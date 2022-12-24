İyilik dizisi 24. son bölüm izle!

İYİLİK 24. BÖLÜM ÖZETİ

Murat, Poyraz’ın cinayeti özellikle Atilla’nın üstüne yıktığını anlar. Poyraz’ı köşeye sıkıştırır. Gerçeği polise açıklamaması karşılığında Poyraz’ın hisselerini istiyordur. Poyraz kabul ederse Arkun holding tamamen Murat’ın oluyordur. Murat bir taraftan da Neslihan’ı geri kazanma derdindedir. Neslihan’a samimi bir itirafta bulunur. Onu unutamamış ve Neslihan kendisine geri dönsün diye çocukların velayetini almıştır. Her şeyi geride bırakarak çocukları için tekrar bir araya gelmeyi teklif eder. Murat hem hisseleri hem de Neslihan’ı geri kazanarak hayallerine kavuşabilecek mi?