İyilik dizisi 24. son bölüm izle!

Gülseren oğlu Koray’ı merak ettiği için yurt dışından dönmüştür. Koray’ın mezarı bulunur. Büyük üzüntü yaşayan Gülseren oğlunun son arzusu olduğunu düşünerek tüm mal varlığını Neslihan’a verir. Neslihan ve Şahika eski varlıklı günlerine geri dönerler.
Atilla cezaevindedir. Koray’ı öldürmekten suçlu bulunmuştur. Neslihan, Atilla’nın suçsuzluğunu ispatlayabilmek için kendi hayatını tehlikeye atar. Neslihan başarabilecek midir?
Poyraz sonunda hata yaptığını anlar. Damla’yı polise teslim etmeye karar verir, giderlerken araba kaza yapar. Gerçek katilin Damla olduğu anlaşılacak mıdır?