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İyilik 22. bölüm full izle! FOX TV ile İyilik son bölüm seyret tek parça ve kesintisiz

İyilik dizisi 22. son bölüm izle!

FOX TV kanalında yayınlanan İyilik 22. bölümüyle 9 Aralık Cuma akşamı ekranlara geldi. İyilik son bölümde; Poyraz, aşık olduğu Neslihan’ın çocuklarını geri alabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyordur. Dizinin seyircileri için İyilik son bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte İyilik 22. son bölüm özeti...

Giriş: 09.12.2022 - 17:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapımcılığını MEDYAPIM, yönetmenliğini ise Murat Öztürk'ün üstlenen dizi Güney Kore dizisi olan “The Queen’s House”tan uyarlanıyor. FOX TV ekranlarında her hafta cuma akşamı 20:00'da ekranlara gelen İyilik dizisi son bölüm araştırılıyor. İşte merakla araştırılan İyilik dizisi 22. son bölüm özeti hakkında...

  • İYİLİK SON BÖLÜM İZLE!

    İyilik 22. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. İyilik son bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • İYİLİK 22. BÖLÜM ÖZETİ

    Poyraz, aşık olduğu Neslihan’ın çocuklarını geri alabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyordur. Neslihan’ın isteğiyle, Murat’ın evinin yanındaki evi satın alır. Arkun holdingde de hisselerin çoğunluğunu almaya çalışan Murat’tan önce davranarak yönetim kurulu başkanı olur. Murat’ın hevesi kursağında kalmıştır ve bunun acısını çıkarmaya kararlıdır. Poyraz, Neslihan’a evliliklerinin gerçek zannedilmesi için aynı odada kalmaları gerektiğini söyler. Neslihan, Poyraz’a beklediği ilgiyi gösterecek midir?

  • Tekrar göreve dönen Atilla’nın ilk işi kaybolan Koray’ın dosyasını almak olur. Damlalar’ı köşeye sıkıştırır ve sonunda Necati’yi Koray’ı gömdükleri mezarın başında yakalamayı başarır. Bulunan deliller Damla’yı işaret ediyordur, Damla yolun sonuna gelmiştir, gözaltına alınır. Poyraz, kendi çocuğunu taşıdığını söyleyerek Damla’ya sahip çıkar. Bu durum Neslihan’la Poyraz arasında sorunlara neden olur. Neslihan ile Damla tartışırlar, Damla düşer. Damla ve bebeği yaşayacak mıdır?

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