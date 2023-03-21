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İYİ Parti'ye flaş adaylık başvuruları

Trabzonspor'un efsane futbolcusu Ünal Karaman ve eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz İYİ Parti’den aday adaylığı başvurusunda bulundu

Giriş: 21.03.2023 - 21:31 | Güncelleme: ABONE OL
İYİ Parti'ye flaş adaylık başvuruları
İYİ Parti'ye flaş adaylık başvuruları
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Milletvekili aday adaylıkları başvurusunda sona yaklaşılıyor. Partilerdeki yoğunluk da sürüyor.

Sürenin dolmasına kısa süre kala İYİ Parti’ye eski futbolcu Ünal Karaman aday adaylığı başvurusunda bulundu. Trabzonspor'un efsane futbolcusu olan ve spor hayatını teknik direktör olarak sürdüren Karaman'ın Konya'dan aday gösterilebileceği belirtiliyor.

MESUT YILMAZ’IN OĞLU İYİ PARTİ’DE

İYİ Parti’ye aday adaylığı başvurusunda bulunan bir diğer isim eski Başbakan Mesut Yılmaz in oğlu Hasan Yılmaz oldu. Hasan Yılmaz'ın Rize'den aday olabileceği kaydediliyor.

MEMLEKET PARTİSİ KURUCUSU CHP’DE

Dikkat çeken bir aday adaylığı başvurusu da CHP'de oldu. Muharrem İnce başkanlığındaki Memleket Partisi’nin Kurucular Kurulu ve genel Disiplin Kurulu üyesi olan ve bir süre önce partiden istifa eden Evren Alankuş CHP'ye aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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