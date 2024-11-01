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        Haberler Gündem Politika İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Esenyurt açıklaması | GÜNDEM HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Esenyurt açıklaması

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili, "Bir belediye başkanını hangi sebeple olursa olsun görevden alıyorsanız hukuk sizin yol göstericinizdir, kanunlara uyarak o sorunların aşılabilmesini temin edebilmek mümkündür" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 09:55 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:12
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        Dervişoğlu'ndan Esenyurt açıklaması
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli Düşünce Merkezi ile Milli Egemenlik Platformu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Milli Düşünce Derneği Genel Başkanı Hakan Paksoy ile açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, ziyarette, Türkiye'nin temel meseleleri, bölgesel konular ve Türkiye'nin jeopolitik konumundan kaynaklı riskler üzerinden verimli bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi.

        AA'da yer alan habere göre Türkiye'nin kurtuluşu, devletin var oluşu ve Türk milletinin, bulunduğu coğrafyada sonsuza dek yaşatılması için ilişkileri sıklaştıracaklarını belirten Dervişoğlu, buradan çıkan fikirleri Türk milletiyle buluşturacaklarını dile getirdi.

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        GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

        Paksoy da ziyaretinden ötürü Dervişoğlu'na teşekkür ederek, "Türkiye'nin içinde bulunduğu neredeyse ağır bunalım ortasında, Türk milletinin birliği, milli egemenliği, Türk vatanının bütünlüğünün tehdit altında olduğu hissedilen bir dönemde sizin ve arkadaşlarınızın varlığı Türk milletine bir parça da olsa ümit vermekte. Bu anlamda size ve yol arkadaşlarınıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

        Dervişoğlu, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, Özer ile ilgili yaklaşık 10 yıldır süren bir tahkikattan bahsedildiğini belirterek, "Bu tahkikat bu kadar uzun sürmeseydi ve bu iddianamenin hazırlanması, yargı sürecinin başlaması, yargının kararını vermesi, belki zamanlama doğru olsaydı bu zamana kadar gerçekleştirilmiş olacak ve bugün bu kriz yaşanmamış olacaktı." dedi.

        "KAYYUMA NEREDE OLURSA OLSUN KARŞIYIM"

        Dervişoğlu, Ahmet Özer'in yerine İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmeyle ilgili şunları kaydetti: "Ben, kayyuma nerede olursa olsun karşıyım. Çünkü hukukun sonuna kadar uygulanması lazım. Eğer bir belediye başkanını hangi sebeple olursa olsun görevden alıyorsanız hukuk sizin yol göstericinizdir, kanunlara uyarak o sorunların aşılabilmesini temin edebilmek mümkündür.

        "KAYYUM ANKARA'YA, İSTANBUL'A TAŞINMAMALI"

        Kayyum Ankara'ya İstanbul'a taşınmamalı. Bunun siyaset zemininde tartışılması bizi farklı sonuçlara doğru götürür. Belediye meclisinin içinden bir meclis üyesinin seçimle belediye başkanlığı görevini sürdürebilmesi mümkünken kayyum meselesinin gündeme getirilmesi başka siyasi tartışmaları da gündemimize taşıyacaktır."

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        #Müsavat Dervişoğlu
        #Son dakika haberler
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