İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan, Toktaşla ilgili iddialara ilişkin açıklama

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Toktaş'a ait olduğu iddia edilen WhatsApp mesajının, sosyal medya ve basında paylaşılarak haberleştirildiğini belirtti.

Toktaş'ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın da adının geçtiği iddia edilen mesajla ilgili yaptığı açıklamanın nazarında muteber olduğunu aktaran Dervişoğlu, şunları kaydetti:

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"Ancak hem konunun, hem de bu konulardaki hassasiyetimizin bir gereği olarak, Genel Sekreterimiz Sayın Uğur Poyraz ve Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanımız Sayın Hakan Şeref Olgun'u hukuki süreci takip, inceleme ve araştırma yapmak üzere görevlendirmiş bulunuyorum. İlgili arkadaşlarımız ve partimizin kurulları gerekli çalışmayı tamamlayıncaya kadar, bu konudaki hassasiyetimizin bir göstergesi olarak, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığının görevlerini Genel Başkan olarak bizzat yürüteceğim."

Dervişoğlu, partisinin kadın milletvekilleri Şenol Sunat, Ayyüce Türkeş Taş ve Selcan Taşçı'nın, CHP Osmaniye Milletvekili Kaya'yı ziyaret edip konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunacağını bildirdi.