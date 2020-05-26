İyi Aile Çocuğu oyuncuları kimler? İyi Aile Çocuğu konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmadığı şu günlerde kanallar yerli ve yabancı filmleri ekrana getiriyor. İşte İyi Aile Çocuğu filmi hakkında detaylar...

İYİ AİLE ÇOCUĞU OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Kemal / Cemal

Harika Avcı - Oya

Sevil Üstekin - Ferdane

Ali Şen - Kemal ve Cemal'in Gerçek Babası

Osman F. Seden - Mafya Şefi

Nubar Terziyan - Öğretmen

Yavuz Karakaş - Mafya Şefi

Saadet Gürses - Ayten

Nejat Gürçen - Garson

Macit Flordun - Cemal'in Adamı

Çetin Başaran - Cemal'in Adamı

Gülten Ceylan - Nermin

Merih Fırat -

İYİ AİLE ÇOCUĞU KONUSU NEDİR?

Tek yumurta ikizi kardeşler birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalarda yaşamlarını sürdürürler. İkisi de birbirlerinden farklı şartlarda yetişmiştir. Biri etrafında terör estiren bir gangster, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olan Kemal ve Cemal kardeşler'in yolları gelişen olaylar sonucu bir noktada kesişir.