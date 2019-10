Ivanka Trump kimdir? sorusu, dünyaca ünlü isim hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler tarafından soruluyor. Ivanka Trump, ABD Başkanı'nın ilk evliliğini yaptığı Çekya'lı model Ivana Trump'ın kızıdır. Ivanka Trump'ın hayatından ayrıntılar haberimizde.

IVANKA TRUMP KİMDİR?

Ivanka Marie Trump 30 Ekim 1981'de New York'ta doğdu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 45. Başkanı Donald Trump'ın kızıdır. 2009 yılında Jared Kushner ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Arabella Rose Kushner, Joseph Frederick Kushner, Theodore James Kushner isimlerinde 3 çocuğu olmuştur. Ivanka Trump Women Who Work: Rewriting the Rules for Success, The Trump Card: Playing to Win in Work and Life isimlerinde iki kitap yazmıştır.

Okul hayatına Manhattan’ın elit sınıfının tercih ettiği Chaplin School’da başlayan İvanka Trump, daha sonra Choate Rosemary Hall yatılı okuluna transfer oldu.

Eğitimine Pensilvanya Üniversitesi bünyesindeki Wharton Business School’da devam eden Trump, buradaki ekonomi eğitimini 2004 yılında en yüksek onur derecesiyle tamamladı.