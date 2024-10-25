İUP maaşı ödeme tarihlerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen İUP programında maaşlar, çoğunlukla her ayın sonunda veya başında hesaplara yatırılmaktadır. Ödeme sürecinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle zaman zaman gecikmeler yaşanabiliyor. Peki, İUP maaşları ne zaman yatacak, yattı mı, neden yatmadı? İUP (TYP) maaşı ne kadar? İşte detaylar...