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        Haberler Gündem 3. Sayfa İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetti

        Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 00:09 Güncelleme: 10.02.2025 - 00:12
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        İtalyan şefin oğlu hayatını kaybetti
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        Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı.

        Çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        14 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdığı Mattia Ahmet Minguzzi, yoğun bakıma alındı. Minguzzi'nin 14 gün tedavi gördüğü hastanede dün beyin ölümü gerçekleşti.

        Minguzzi bugün hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesinin yarın Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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