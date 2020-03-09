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Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da, hastanelerin yoğun bakımda nasıl çalıştıklarına ilişkin bir video paylaşıldı.

İtalyan LA7 isimli televizyon kanalı, Cremona şehrindeki bir hastanenin yoğun bakım servisinde koronavirüsle nasıl mücadele edildiğine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Hastanede yatan hastaların özel olarak tasarlanmış odalarda tedavi gördüğünü ifade eden yetkililer, hastane çalışanlarının gün boyu zor çalışma koşullarında çalıştıkları vurguladı.

Bulaşıcı hastalıklar bölümündeki yatakların iki katına çıkarıldığını belirten yetkililer, iki cerrahi ünitesini de koronavirüs vakalarıyla mücadele etmek için kullandıklarını belirtti.

14 KENT KARANTİNAYA ALINMIŞTI

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi. Yeni tip koronavirüsten İtalya'da 24 saat içinde 133 kişi daha hayatını kaybetti, bu sayı ülkede bir gün içinde salgından en çok ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 7 bin 375'e çıktı. İtalya'da son olarak Kara Kuvvetleri Komutanı General Salvatore Farina'da da Kovid-19'a rastlandığı bildirildi.

İtalyan Başbakan Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek için yoğun olarak görüldüğü 14 kenti karantinaya aldıklarını açıklamıştı. Acil durumlar için giriş-çıkışlara izin verileceğini, mutlak bir yasak olmadığını aktaran Conte, Lombardiya bölgesi haricindeki 14 kentin Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso ve Venedik olduğunu belirtmişti.